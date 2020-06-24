Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 mağlup etti - Son Dakika

Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Manchester United, Fransız futbolcu Anthony Martial'in hat trick yaptığı karşılaşmada Sheffield United'ı 3-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Sheffield United'ı konuk eden Manchester United, Fransız futbolcu Anthony Martial ile sonuca gitti.

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Maçın henüz 7. dakikada Marcus Rashford'ın sağ kanattan sert ortasına altıpas içinde dokunan Martial, Kırmızı Şeytanları öne geçirdi. Fransız oyuncu, 44. dakikada ise Aaron Wan-Bissaka'nın yerden pasını filelere yolladı ve 2-0 yaptı. Karşılaşmanın 74. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Martial, Manchester United'ın sahadan 3-0'lık sonuçla galip ayrılmasını sağladı.

Bu sonuçla Manchester ekibi puanını 49 yaparken Sheffield United 44 puanda kaldı.

Manchester United, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:00 

Son Dakika Spor Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 mağlup etti - Son Dakika Spor
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