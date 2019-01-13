Manchester United, Solskjaer ile Kazanmaya Devam Ediyor
1 saat önce
İngiltere Premier Lig'in 22'nci haftasında Manchester United deplasmanda Tottenham'ı 1-0 mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkardı.
İngiltere
Premier Lig'in 22'nci haftasında Manchester United
deplasmanda Tottenham
'ı 1-0 mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkardı.
Sezona beklendiği gibi başlayamayan ve Liverpool
karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Jose Mourinho
ile yollarını ayıran Manchester United, yeni teknik adamı Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıktığı 5'inci lig maçından da galibiyetle ayrıldı. Wembley Stadyumu
'nda Tottenham'ın karşısına çıkan Kırmızı Şeytanlar
, Londra
ekibini 44'üncü dakikada Marcus Rashford
'un attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte ligde üst üste 5'inci kez galip gelen Manchester United, yeni teknik direktörü ile ligde çıktığı 5'inci maçtan da galibiyetle ayrılmış oldu.
Manchester ekibi bu sonuçla puanını 41'e yükseltirken, Tottenham ise 48 puanda kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:35 Kaynak: DHA
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