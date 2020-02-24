'Mandıra Filozofu' öğrencilerle deneyimlerini ve anılarını paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Magazin 'Mandıra Filozofu' öğrencilerle deneyimlerini ve anılarını paylaştı - Son Dakika Magazin

'Mandıra Filozofu' öğrencilerle deneyimlerini ve anılarını paylaştı

6 saat önce

2020 Denizli Yılı etkinlikleri ve Genç Denizli projesi kapsamında liseli öğrencilerle bir araya gelen ünlü oyuncu, senarist ve yönetmen Müfit Can Saçıntı, yaşam ve mesleki deneyimlerini anlattı.

'Mandıra Filozofu' öğrencilerle deneyimlerini ve anılarını paylaştı, System.String[]

2020 Denizli Yılı etkinlikleri ve Genç Denizli projesi kapsamında liseli öğrencilerle bir araya gelen ünlü oyuncu, senarist ve yönetmen Müfit Can Saçıntı, yaşam ve mesleki deneyimlerini anlattı. Saçıntı, "Bugüne kadar sevmediği işte başarılı olan kimse görmedim" dedi.


Mandıra Filozofu adlı filmi ile akıllarda yer edinen, ünlü oyuncu, senarist ve yönetmen Müfit Can Saçıntı, 2020 Denizli Yılı etkinlikleri kapsamında Genç Denizli projesi ile öğrencilerle bir araya geldi. "Müfit Can Saçıntı ile Genç Denizli Sohbetleri" adlı programın ilki Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapıldı. Programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Başkan Zolan burada yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesinin en önemli projelerinden birinin Genç Denizli olduğuna dikkat çekti. Başkan Zolan, "Gençlik demek, gelecek demek, gençlik demek zenginlik demektir. Gençlerimizi donanımlı bir halde geleceğe hazırlamak adına her türlü imkanı sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.


"Kendinize güvenin ve geleceğe hazırlanın"


Gençlerin taleplerini karşılamak adına çalıştıklarını söyleyen Başkan Zolan, "Sizler bizim için değerlisiniz. Kendinize güvenin ve geleceğe hazırlanın. Birçok projemizle sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Meslekler ihtiyaçlardan doğmuştur ve her meslek önemlidir, gereklidir. Önemli olan o meslekte sizin ne yaptığınızdır. Onun için ne yaparsanız yapın işinizi severek ve ona değer katarak yapın" dedi.


"Azimli ve sabırlı değilseniz, hiçbir yere gelemiyorsunuz"


Öğrencilerle deneyimlerini ve anılarını paylaşan ünlü oyuncu, geçmişte yaşadığı iş arama sürecini gençlere anlatan Saçıntı, "Eskilerin deyimi ile sabırlı, azimli, dirençli olduğumuz için güzel işlere imza attık. Aklınızın bir köşesinde olsun, ne kadar zeki, yetenekli ve tecrübeli olursanız olun, azimli ve sabırlı değilseniz, hiçbir yere gelemiyorsunuz. Yetenek önemlidir ama hepsi sabırdan, sebattan, dirençten sonra gelir" şeklinde belirtti.


"Sen işte başarılı olursan o işin sonunda para ve şöhret kendiliğinden gelir"


Gençlere meslek seçimi konusunda tavsiyelerde bulunan ve meslek seçiminde önceliğin maddi değerler değil, manevi kazanımlar olması gerektiğine dikkat çeken Saçıntı, "Gençler bana 'Hangi işte para var?, hangi işte şöhret var? Onu seçelim' diye soru soruyor. Para ve şöhret bir amaç değil, sonuç olması lazım. Sen bir işte başarılı olursan o işin sonunda para ve şöhret zaten kendiliğinden gelir. Başarılı olman için yaptığın işi sevmen gerekir. Sevmediği işte başarılı olan kimseyi görmedim. Sevdiğiniz bir işi yapmazsanız ömrünüz size eziyet olur" diye konuştu.


Ünlü oyuncu öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi


Program soru cevap kısmı ile devam etti. Öğrenciler merak ettikleri konuları Müfit Can Saçıntı'ya sordu. Program Filiz Abalıoğlu Anadolu Lisesi ile devam etti. Her iki lisenin kütüphanesine Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları hediye edildi. Başkan Zolan ve ünlü oyuncu öğrencilerle öz çekim yaparak hatıra fotoğrafı çektirdi. - DENİZLİ

Müfit Can Saçıntı, Yönetmen, Denizli, Genç, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:01 Kaynak: İHA
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