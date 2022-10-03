Mangal keyfi için zeytinlik yakan şüpheliler gözaltına alındı - Son Dakika
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Mangal keyfi için zeytinlik yakan şüpheliler gözaltına alındı

03.10.2022 10:21
Mangal keyfi için zeytinlik yakan şüpheliler gözaltına alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde mangal yakmak isterken 30 dönüm zeytinlik alanın yanmasına neden olan 3 şüpheli jandarma ekiplerinin yaptıkları çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltı alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde mangal yakmak isterken 30 dönüm zeytinlik alanın yanmasına neden olan 3 şüpheli jandarma ekiplerinin yaptıkları çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltı alındı.

Yangın, Dalama Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda 2 Ekim Pazar günü saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede piknik yapan 3 şüpheli şahsın yaktığı mangal ateşinin çevreye sıçraması sonucu yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler karadan müdahale ederken, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterler de havadan sortileri ile alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlattı. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Yangında 30 dönüm zeytinlik alan yanarak zarar gördü. Olay sonrası jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarda yangına neden olan ve bölgeden kaçan 3 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler, Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Dalama Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Jandarma, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mangal keyfi için zeytinlik yakan şüpheliler gözaltına alındı - Son Dakika

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