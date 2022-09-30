Adb, Asya-Pasifik'te Mercan Resifi Ekosistemine Destek Verecek

MANİLA, 30 Eylül (Xinhua) -- Asya Kalkınma Bankası (ADB) Cuma günü, Güneydoğu Asya ve Pasifik bölgesinde bulunan dört ülkede mercan resiflerinin yenilenmesi, korunması ve yönetimini desteklemek için bir finansal projeyi onayladığını söyledi. Manila merkezli banka projenin; Fiji, Endonezya, Filipinler ve Solomon Adaları'ndaki mercan resifi ekosistemlerini korumak için iklim riski finansmanı ve sigorta çözümlerini geliştireceğini söyledi. ADB, deniz suyu seviyelerinin yükselmesi ve doğal tahribatın sıklık ve şiddetindeki artışların Asya ve Pasifik bölgesinin kıyı kentlerinde, yerleşim yerlerinde ve adalarında yıkıcı etkilerde bulunduğunun altını çizdi. ADB Finans Sektörü Grubu Başkanı Junkyu Lee, "Yenilikçi mercan resifi finansmanı ve sigorta modellerinin geliştirilmesi sadece mercan resiflerinin maruz kaldığı risklerin etkin yönetimini güçlendirip desteklemekle kalmayacak aynı zamanda kıyı varlıklarının ve toplumlarının iklim dayanıklılığı ve sigorta edilebilirliğini de artıracak" dedi. Lee, bu kıyı toplumlarının birçoğunun geçimlerini sağlamak için okyanusa ve okyanus ekosistemlerine bağımlı olduğuna işaret etti. Mercan resifleri gibi sağlıklı kıyı ekosistemleri, okyanus biyoçeşitliliği açısından sıcak bir nokta ve kıyı şeritlerinin, varlıklarının, altyapı ve geçim kaynaklarının korunmasında ilk savunma hattını oluşturuyor ve bunların yanı sıra değerli ekosistem hizmetleri sağlıyor.