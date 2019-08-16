Son Dakika Haberleri: MANİSA Akaryakıt tankerinin kamyona çarptığı kaza kamerada
Son Dakika Güncel Haber

MANİSA Akaryakıt tankerinin kamyona çarptığı kaza kamerada

42 dakika önce

Akaryakıt tankerinin kamyona çarptığı kaza kameradaManisa'nın Ahmetli ilçesinde, akaryakıt yüklü tankerin kamyona çarptığı ve 1 kişinin yaralandığı kazanın, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Akaryakıt tankerinin kamyona çarptığı kaza kamerada
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, akaryakıt yüklü tankerin kamyona çarptığı ve 1 kişinin yaralandığı kazanın, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, İzmir- Ankara E-96 yolu Gökkaya Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ankara yönüne giden Mustafa Gök'ün (55) kullandığı kamyona, aynı yönde giden İsmail Semirgen (58) yönetimindeki 20 HS 788 plakalı akaryakıt yüklü tanker çarptı. Kamyon, yol kenarında son anda yan yatmazken, tankerin kabininde sıkışan Semirgen ise yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Semirgen, sağlık görevlilerince ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İsmail Semirgen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
Öte yandan kaza anının, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde akaryakıt yüklü tankerin, kamyona çarptığı anlar yer aldı.
Ahmetli, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cebelitarık'ta alıkonulan İran tankeri salıverildi
O işçi altınla ödüllendirildi Aydos Ormanı'nda kan donduran cinayet! İşitme engelli genç, boğazı kesilerek öldürüldü Tramvay yolunda giden polis minibüsü ile otomobilin çarpışma anı kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 14:12:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MANİSA Akaryakıt tankerinin kamyona çarptığı kaza kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]