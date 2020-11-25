Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi ikinci oturumu tamamlandı - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı ikinci oturumunda, Kula ilçesiyle ilgili önemli bir madde oylanarak, karara bağlandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı Olağan Toplantısı 2. oturumunda Kula ilçesiyle ilgili önemli bir karar alındı. Restorasyonu Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve çalışmaları tamamlanan 4 adet tarihi Kula Evi'nin Kula Belediyesinin kullanımına tahsis edilmesi ile ilgili teklif, oybirliğiyle kabul edildi.

Mecliste gündem maddelerinin karara bağlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün geçtiğimiz hafta göreve gittiği esnada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda eden Saruhanlı İtfaiye Amiri Ahmet Kemal Kılınç için başsağlığı diledi. Başkan Ergün, "4 gün önce Saruhanlı İtfaiye Amiri olarak görev yapan Ahmet Kemal Kılınç kardeşimiz, hayat kurtarmak için gittiği kazada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve itfaiye teşkilatımıza bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Korona virüs tedbirlerini hatırlattı

Korona virüs salgınında vaka sayılarının artış gösterdiğine vurgu yapan Başkan Ergün, "Devletimizin yeni tedbirler açıkladığı bu süreçte maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami derecede dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca mecbur kalmadıkça evimizden çıkmamamız gerektiğini de bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Geçtiğimiz hafta Alaşehir Işıklar Mahallesi Muhtarı Süleyman Baştürk, bu elim virüse yakalanarak, yaşama veda etmişti. Başta muhtarımız olmak üzere, elim salgında yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, tedavisi devam eden herkese acil şifalar diliyorum. Fedakar sağlık çalışanlarımıza da yüce Allah güç-kuvvet versin. Haklarını ödeyemeyiz. Hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla da görüşlerini belirten Başkan Ergün, "Bu vesileyle kadının erkekten, erkeğin kadından üstün olmadığı gerçeğini tam manasıyla idrak edeceğimiz, kötü haberler duymayacağımız mutlu ve huzurlu bir yaşam içinde geçirilen ülke hayaliyle tüm kadınlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Gördükleri şiddet sonucu yaşamını yitiren kadınlarımızı rahmetle anıyor, kadınlarımıza yapılan her türlü şiddetin son bulmasını canı gönülden temenni ediyorum" dedi. - MANİSA