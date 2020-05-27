Manisa Büyükşehir Belediyesi camileri dezenfekte etti - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında ibadete açılacak olan camilerde dezenfeksiyon çalışması yaptı. Cuma namazı ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar, yapılan dezenfeksiyon çalışması ile sağlıklı bir şekilde ibadetlerini yapabilecek.



Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 salgınına karşı mücadelesine devam ediyor. Salgına karşı verilen savaşın olumlu etkilerinin görülmeye başlamasıyla birlikte normalleşme sürecine girildi. Hayatın normale dönmeye başladığı şu günlerde camiler de vatandaşlara ibadete açılmaya hazırlanıyor. Bu bağlamda 29 Mayıs Cuma günü İl Müftülüğü tarafından belirlenen ve Cuma namazı kılınacak olan Manisa merkez ve 15 ilçesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm vatandaşların rahat ve huzur içinde camilere gidip ibadetlerini yerine getirebilmesi için dezenfeksiyon çalışması yaptı. Covid-19 önlemleri kapsamında cami avlusunda kılınacak namaz, hava şartlarına bağlı olarak cami içinde de kılınabilecek. Namaz kılmak için belirlenen alana sosyal mesafe şartlarını bozacak sayıda vatandaş alınmayacak. Namaz kılınması için belirlenen alanlarda kapasitenin üzerine çıkılmayacak. Vatandaşlar namazlarını kılmaya kendi seccadeleri ile gidecek. Maske kullanma zorunluluğu ibadet sırasında da devam edecek. Covid-19 tedbirleri kapsamında da Manisa Büyükşehir Belediyesi, cami ibadet alanı olarak belirlenen alanlarda yapmış olduğu dezenfeksiyon çalışması ile tüm vatandaşların ibadetlerini gönül rahatlığı ve sağlıklı bir şekilde yerine getirmesine katkı sağladı. - MANİSA