Manisa'da 5 gündür aranan alzaymır hastası ormanlık alanda bulundu - Son Dakika
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Manisa'da 5 gündür aranan alzaymır hastası ormanlık alanda bulundu

17.04.2022 12:58
Manisa'da 5 gündür aranan alzaymır hastası ormanlık alanda bulundu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kaybolan 74 yaşındaki alzaymır hastası Mehmet Vural, evinden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kaybolan 74 yaşındaki alzaymır hastası Mehmet Vural, evinden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.

Sarıçalı Mahallesi'nde yaşayan Vural ailesi, 13 Nisan sabahı evinden ayrılan Vural'dan haber alamadıklarını belirterek durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma, bölgeyi 200 personel, iz takip köpekleri, 6 dron ve Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen İHA ile taradı. Çalışmalara AFAD ekipleri de destek verdi.

Mehmet Vural, arama çalışmalarının 5. gününde evinden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda kayalıkların arasında bulundu.

Ekiplerce kayalıklardan kurtarılan Vural, ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alzaymır rahatsızlığı nedeniyle daha önce de birkaç kez kaybolduktan sonra bulunan Vural'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Manisa'da 5 gündür aranan alzaymır hastası ormanlık alanda bulundu
Manisa'da 5 gündür aranan alzaymır hastası ormanlık alanda bulundu
Manisa'da 5 gündür aranan alzaymır hastası ormanlık alanda bulundu
Manisa'da 5 gündür aranan alzaymır hastası ormanlık alanda bulundu

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Mehmet Vural, Akhisar, Manisa, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da 5 gündür aranan alzaymır hastası ormanlık alanda bulundu - Son Dakika


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