Manisa'da 500 litreye yakın kaçak alkol ele geçirildi - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesi'nde jandarma tarafından bir şahsın ev ve aracında yapılan aramada 500 litreye yakın el yapımı kaçak içki ile alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesi'nde yılbaşı öncesi alınan tedbirler kapsamında sahte ve kaçak alkol üretimi ile satışı yapıldığına yönelik alınan duyum üzerine bugün M.İ.G.(46/E) isimli şahsın ev ve eklentileri ile araçlarında Manisa 2. Sulh Ceza Mahkemesinden alınan arama kararı sonrası Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan aramada, alkollü içki olduğu değerlendirilen 250 litre el yapımı rakı, 80 litre bandrolsüz bira, 25 litre el yapımı viski, 100 litre el yapımı şarap, kaçak alkol yapımında kullanılan 7 kilogram anason tohumu, 9 adet damıtma ve arıtma cihazı, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

(Haluk Satır-İHA)