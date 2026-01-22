Manisa'da 9 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
3-sayfa

Manisa'da 9 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi

Manisa'da 9 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi
22.01.2026 15:41
Manisa'da bir araçta yapılan operasyonda 9 bin 726 sentetik hap ve tutuklamalar gerçekleşti.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta ve araç içindeki 2 şüphelinin yapılan üst aramasında 9 bin 726 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, bir araçta ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda binlerce sentetik hap, uyuşturucu gelirinden elde edildiği değerlendirilen para ve yarım altın ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Ç.D. (33) ve E.A. (20) isimli şahısların kullanımında bulunan araçta ve üzerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 9 bin 726 adet sentetik hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 22 bin 230 TL ile 1 adet yarım altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Manisa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Manisa'da 9 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Manisa'da 9 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
