Manisa'da 'Agave' heyecanı - Son Dakika
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Manisa'da 'Agave' heyecanı

10.08.2022 18:22
Manisa'da 'Agave' heyecanı

Manisa'da 'Agave' heyecanı Yaklaşık 100 yıllık ömründe bir kere çiçek açan sabır otu Manisa'da açtı Mehmetçik Parkında 5 metre yüksekliğindeki çiçeği fark eden belediye işçisi İbrahim Özkan: "Heyecanlandım" Dünyadaki 60-100 yıllık ömründe sadece bir kez çiçek açan ve 'sabır otu' olarak da...

Manisa'da 'Agave' heyecanı

Yaklaşık 100 yıllık ömründe bir kere çiçek açan sabır otu Manisa'da açtı

Mehmetçik Parkında 5 metre yüksekliğindeki çiçeği fark eden belediye işçisi İbrahim Özkan: "Heyecanlandım"

MANİSA - Dünyadaki 60-100 yıllık ömründe sadece bir kez çiçek açan ve 'sabır otu' olarak da bilinen Agave bitkisi, Manisa'nın Salihli ilçesindeki Mehmetçik Parkında çiçek açtı. Yeşillikler içindeki Agave çiçeğini ise parkta bulunan belediye işçisi fark etti.

Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ender bitki türlerinden olan ve yıllarca çiçek açmayan Agave çiçeğini Manisa'nın Salihli ilçesinde görenler ise şaştı kaldı. Ana vatanı Orta ve Güney Amerika olan Agave bitkisinin çiçek açtığını parkta fark eden Salihli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü işçisi İbrahim Özkan, son derece şaşkınlık yaşadığını söyledi.

"Bizde heyecan uyandırdı"

Mesai sonrası çay molası vermek için Mehmetçik Parkına geldiğini anlatan Özkan, "Arkadaşımla sohbet ederken yeşillikler arasında 5 metre uzunluğunda daha önce hiç karşılaşmadığım bir bitki gördüm. Bu bende heyecan ve merak uyandırdı. İnternete girerek bu bitkiyi araştırmaya başladım. Bunun sabır çiçeği bitkisi olduğunu öğrendim. Salihli'de yıllar sonra Agave çiçeğinin çiçek açması bizde heyecan uyandırdı, hem de şaşkınlığa neden oldu. Ayrıca Salihli'de böyle bir olayın yaşanması bizleri mutlu etti." diye konuştu.

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Kaynak: İHA

İbrahim Özkan, Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da 'Agave' heyecanı - Son Dakika

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