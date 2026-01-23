Manisa\'da Altın Hırsızlığı: Şüpheli Yakalandı

Manisa'da bir kuyumcudan çaldıkları altınları İzmir'in Konak ilçesinde bozdurmaya çalışan şüpheli, iş yeri sahibinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Üzerinde kurşun izleri bulunan araçla olay yerine gelen şahıslardan biri polisi görünce kaçarken, diğeri yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 14.45 sıralarında Konak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa'da bir kuyumcudan çalındığı iddia edilen 60 gram altını bozdurmak için ilçedeki bir kuyumcuya giren şahıslar, kuyumcunun durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulunması üzerine takibe alındı. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, kısa sürede bölgeye geldi. Polis ekiplerini fark eden şüphelilerden biri yaya olarak kaçıp izini kaybettirirken, H.S. (26) isimli şüpheli yakalandı. Şüphelilerin olay yerine geldiği araçta yapılan incelemede ise kurşun izlerinin bulunduğu görüldü. Gözaltına alınan H.S. emniyete götürülürken, polis ekipleri kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - İZMİR