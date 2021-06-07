Manisa'da arpa ekili tarla yangında zarar gördü - Son Dakika

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde meydana gelen yangında 25 dönümlük alan ve ekili arpalar zarar gördü.

Kasar Mahallesi'nde H.I'ya (52) ait arpa ekili arazide, M.K'nin (20) traktörü ile saman paketlemesi yaptığı esnada yangın çıktı.

Yangın, Borlu Orman İşletme Şefliği ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren çalışma ile söndürdü.

Yangında 25 dönümlük arazide ekili arpa zarar gördü.

M.K, olayla ilgili ifadesi alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.