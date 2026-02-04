Manisa'da Asayiş ve Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Manisa'da Asayiş ve Güvenlik Toplantısı

Manisa\'da Asayiş ve Güvenlik Toplantısı
04.02.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güvenlik toplantısında Ocak ayı asayiş verileri açıklandı, suçların aydınlatma oranı %99.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında yapılan güvenlik toplantısında Ocak ayı asayiş verileri açıklandı. Terör, narkotik, kaçakçılık ve asayiş suçlarına yönelik operasyonlarda yüzlerce şüpheli yakalanırken, suçların aydınlatma oranı yüzde 99'a ulaştı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen ve İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ın katılımıyla, il genelinde Ocak ayında yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmalarını değerlendirdi.

Toplantıda Manisa'da huzur ve kamu düzenini tehdit eden tüm unsurlara karşı yürütülen mücadele ele alınırken, kurumlar arası güçlü koordinasyona vurgu yapıldı.

Vali Özkan, güvenliğin sağlanmasında adli makamlar ile emniyet ve jandarma arasında etkin bir iş birliği bulunduğunu belirterek, "Memleketimizin birliği ve bütünlüğü ile vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği en öncelikli görevimizdir. Kamu özgürlüklerinin korunması ve vatandaşlarımızın geleceğe güvenle bakabilmesi için tüm kurumlarımızla kararlılıkla çalışıyoruz" dedi.

Terörle mücadelede 8 tutuklama

Vali Özkan, terörle mücadele kapsamında ocak ayı içerisinde yürütülen nitelikli çalışmalar sonucunda 10 kişinin gözaltına alındığını, 8 kişinin tutuklandığını ve 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Kaçakçılıkla mücadelede 32 operasyon

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında ocak ayında 32 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Vali Özkan, bu operasyonlarda 15 kişinin gözaltına alındığını, 2 kişinin tutuklandığını ve 1 kişi hakkında adli kontrol uygulandığını söyledi. Ekonomik istikrar ve kamu düzeninin korunmasının vatandaşların yaşam kalitesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Narkotik operasyonlarında 114 kişi tutuklandı

Zararlı maddelerle mücadelede yoğun bir çalışma yürütüldüğünü kaydeden Vali Özkan, ocak ayında emniyet ve jandarma ekiplerince toplam 150 narkotik operasyonu düzenlendiğini belirtti. Operasyonlarda 553 kişi gözaltına alınırken, 114 kişi tutuklandı, 52 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Vali Özkan, zararlı maddelerle mücadelede yalnızca arzın engellenmesinin değil, talebin azaltılması ve rehabilitasyon çalışmalarının da kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Suçların aydınlatma oranı yüzde 99

Genel asayiş olaylarına da değinen Vali Özkan, Manisa'da suçların aydınlatma oranının yüzde 99 seviyesinde olduğunu açıkladı. Hapis cezası bulunan ve aranan 447 kişinin yakalandığını ifade eden Özkan, Ocak ayında 227 silahın ele geçirildiğini ve 207 kişi hakkında işlem yapıldığını belirtti.

Trafikte 285 bin denetim

Trafik güvenliğinin can güvenliği açısından hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Vali Özkan, Ocak ayında Manisa genelinde 285 bin trafik denetimi yapıldığını, bu denetimlerde yaklaşık 50 bin işlem uygulandığını söyledi.

Önleyici kamu hizmeti vurgusu

Vali Özkan, yalnızca müdahaleye dayalı değil, önleyici kamu hizmeti anlayışının esas alındığını belirterek, risk yönetimi, eylem planları ve kurumlar arası koordinasyonla kamu hizmetlerinin daha etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütüleceğini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Güvenlik, 3. Sayfa, Asayiş, Manisa, Terör, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da Asayiş ve Güvenlik Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ’’Bebek getirebilirim’’ Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü
Elon Musk’a bir şok daha: İngiltere’den Grok’a soruşturma Elon Musk'a bir şok daha: İngiltere'den Grok'a soruşturma
Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti

11:59
Duyanlar inanamıyor Kante’nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
11:07
Dünya şokta Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 12:25:51. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa'da Asayiş ve Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.