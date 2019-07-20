Manisa'da balıkçı teknesi alabora oldu
42 dakika önce
Manisa'nın Salihli ilçesinde, göle açıldıkları teknenin alabora olması sonucu iki balıkçı kayboldu.
Manisa Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:22 Kaynak: AA
'nın Salihli
ilçesinde, göle açıldıkları teknenin alabora olması sonucu iki balıkçı kayboldu.
Alınan bilgiye göre, Tekelioğlu Mahallesi mevkisinden Marmara Gölü
'ne açılan 5 balıkçıyı taşıyan tekne, kıyıdan yaklaşık 2 kilometre açıkta, henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu. Göle
düşenlerden 3'ü, çevredeki balıkçıların müdahalesiyle kurtarıldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, suda kaybolan iki balıkçıyı arama çalışmalarını sürdürüyor.
Aracında hırsız var sandı, "ayı" çıktı Tanker krizinde kritik görüşme! İki ülkenin bakanı telefonla görüştü MHP lideri Bahçeli'den Davutoğluna sert çıkış: Nifak aşılamakla meşgul Emniyet Genel Müdürü Aktaş görevi devraldı