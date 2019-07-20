Son Dakika Haberleri: Manisa'da balıkçı teknesi alabora oldu
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Manisa'da balıkçı teknesi alabora oldu

42 dakika önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde, göle açıldıkları teknenin alabora olması sonucu iki balıkçı kayboldu.

Manisa'da balıkçı teknesi alabora oldu, System.String[]
Manisa'nın Salihli ilçesinde, göle açıldıkları teknenin alabora olması sonucu iki balıkçı kayboldu.
Alınan bilgiye göre, Tekelioğlu Mahallesi mevkisinden Marmara Gölü'ne açılan 5 balıkçıyı taşıyan tekne, kıyıdan yaklaşık 2 kilometre açıkta, henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu.
Göle düşenlerden 3'ü, çevredeki balıkçıların müdahalesiyle kurtarıldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, suda kaybolan iki balıkçıyı arama çalışmalarını sürdürüyor.
Marmara Gölü, Salihli, Manisa, Göle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:22 Kaynak: AA
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