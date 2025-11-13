Manisa'da Başkan Zeyrek'in Ölümü Davası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Manisa'da Başkan Zeyrek'in Ölümü Davası

Manisa\'da Başkan Zeyrek\'in Ölümü Davası
13.11.2025 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak ölümüyle ilgili 10 sanık 5 Aralık'ta yargılanacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi ile ilgili olarak 2'si tutuklu toplam 10 sanık, 5 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak. İddianamede, sanıkların taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma suçlamasıyla 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

10 SANIK 5 ARALIK'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi ve Nurcan Zeyrek'in de eşini kurtarmaya çalışırken yaralandığı olaya ilişkin 2'si tutuklu 10 sanık, 5 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Bu kapsamda, tutuklu sanıklar havuzun elektrik ve motor tesisatını yapan, montajlama işlemlerini gerçekleştiren N.B. ve havuz motorunun tamirini gerçekleştiren H.İ. ile 8 tutuksuz sanığın yargılanmasına 5 Aralık Cuma günü başlanacak.

NE OLMUŞTU?

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan dönemin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ağır yaralı halde kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da vefat etmişti.

Havuzun bakımından sorumlu Y.Ö. ile kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu A.S. gözaltına alınmış, 2 şüpheli 11 Haziran'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında, 14 Haziran'da ise evdeki enerji odasının havuza mesafesini standartlara uygun inşa etmediği öne sürülen Z.M, havuzun yapımında görev aldığı değerlendirilen M.Y.P, havuz enerji odasındaki motor ve elektrik aksamları ile diğer ekipmanları standartlara aykırı dizayn edip montajını yaptığı ileri sürülen N.B. ile yanlış ve hatalı montaj gerçekleştirdiği iddia edilen H.İ. gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.M, N.B. ile H.İ. taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla tutuklanmış, M.Y.P. ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Bilirkişi raporunda kusurlu görülmeyen ve havuzun inşa işini gerçekleştirdiği gerekçesiyle tutuklanan şüphelilerden Z.M, 27 Eylül'de işlemlerinin ardından cezaevinden tahliye edilmişti.

Hazırlanan iddianamede, sanıkların taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olma suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Dosyada ayrıca Yunusemre Belediyesinde görevli M.S. ile Ö.T. hakkında da soruşturma izni istenmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ferdi Zeyrek, Manisa, Güncel, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Başkan Zeyrek'in Ölümü Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarıyer’deki 480 milyon lira değerindeki 2 villanın usulsüz olarak “İmamoğlu İnşaat“ şirketine devredildiği iddiası Sarıyer'deki 480 milyon lira değerindeki 2 villanın usulsüz olarak "İmamoğlu İnşaat" şirketine devredildiği iddiası
“İstanbul Senin“ uygulamasındaki 4,7 milyon kişinin bilgileri ’dark web’e sızdırıldı "İstanbul Senin" uygulamasındaki 4,7 milyon kişinin bilgileri 'dark web'e sızdırıldı
Oğlunu darbettiğini öne sürdüğü market çalışanını yumruklayıp tekmeledi Oğlunu darbettiğini öne sürdüğü market çalışanını yumruklayıp tekmeledi
Özgür Özel’den Akın Gürlek’e: Allah senden gani gani razı olsun... Özgür Özel'den Akın Gürlek'e: Allah senden gani gani razı olsun...
Akdeniz’de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hastaneden ayrılan polis memurunun cansız bedeni bulundu Hastaneden ayrılan polis memurunun cansız bedeni bulundu

14:13
Bunu da gördük Gürsel Tekin’in makam odasına girip tuvaletlerini yaptılar
Bunu da gördük! Gürsel Tekin'in makam odasına girip tuvaletlerini yaptılar
14:06
Fener taraftarını çıldırtacak haber İrfan Can ezeli rakibe gidiyor
Fener taraftarını çıldırtacak haber! İrfan Can ezeli rakibe gidiyor
13:46
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
13:42
Dursun Özbek’ten Eren Elmalı hakkında olay yaratacak sözler
Dursun Özbek'ten Eren Elmalı hakkında olay yaratacak sözler
13:01
Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu
Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu
12:25
2026 yılında dünyayı ne bekliyor The Economist’in kehanetleri şaşırttı
2026 yılında dünyayı ne bekliyor? The Economist'in kehanetleri şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2025 14:28:54. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa'da Başkan Zeyrek'in Ölümü Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.