Manisa'da bayram öncesi seyyar operasyonu - Son Dakika

Manisa'da bayram öncesi seyyar operasyonu
Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla halk sağlının yanında vergisini veren esnafların haklarını korumak amacıyla seyyar satıcılara yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla halk sağlının yanında vergisini veren esnafların haklarını korumak amacıyla seyyar satıcılara yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, hem korona virüs tedbirleri hem de yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla halk sağlının yanında vergilerini ödeyen esnafların haklarını korumak amacıyla seyyara yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. İl genelinde seyyar satıcılara yönelik aralıksız süren denetimler, yaklaşan bayram dolayısıyla hız kazandı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde tespit edilen seyyar satıcılara yönelik belediye emir ve yasaklar uygulama yönetmeliğinin ilgili maddesi gereğince idari para cezası uygulandı. Hem sağlık açısından hem de kayıtlı esnafların haklarının korunması açısından vatandaşların seyyar satıcılardan alışveriş yapmamaları konusunda çağrıda bulunan zabıta ekipleri, seyyar satıcılara yönelik denetimlerin artarak devam edeceğini, vatandaşların sağlığının ve kayıtlı esnafların haklarının korunmasına devam edileceğini bildirdi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 05:26
Kaynak: İHA
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