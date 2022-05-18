Manisa'da bir otomobilde 1 kilo 800 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Manisa'da bir otomobilde 1 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

18.05.2022 12:31
Manisa'da bir otomobilde 1 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde arama yapılan bir otomobilde 1 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde arama yapılan bir otomobilde 1 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir yönünden gelen bir otomobili şehir girişindeki polis uygulama noktasında durdurdu. Yapılan aramada, 9 parça halinde, sürücü koltuğu altına gizlenmiş, 1 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.

Sürücü Y.K. (42) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Manisa'da bir otomobilde 1 kilo 800 gram eroin ele geçirildi
Manisa'da bir otomobilde 1 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Manisa, İzmir, Eroin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da bir otomobilde 1 kilo 800 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika


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