Manisa'da bir otomobilde 1 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde arama yapılan bir otomobilde 1 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir yönünden gelen bir otomobili şehir girişindeki polis uygulama noktasında durdurdu. Yapılan aramada, 9 parça halinde, sürücü koltuğu altına gizlenmiş, 1 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.
Sürücü Y.K. (42) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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