Manisa'da çarptığı kanalet üzerine devrilen traktör sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manisa'da çarptığı kanalet üzerine devrilen traktör sürücüsü hayatını kaybetti

20.04.2022 20:58

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çarptığı kanalet üzerine devrilen traktör sürücüsü yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çarptığı kanalet üzerine devrilen traktör sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ahmet Boğa (28), Çay mevkisinde 45 H 8326 plakalı traktörüyle altından geçmeye çalıştığı kanalete çarptı. Bu sırada yerinden sökülen kanalet Boğa'nın üzerine devirdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen112 Acil Servis ekipleri, Boğa'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Acı haberin alan sürücünün eşi Özlem Boğa (27) ile yakınları olay yerine geldi. Boğa'nın, eşinin cenazesinin yanına uzanarak bir süre elini tuttuğu görüldü.

Ahmet Boğa'nın cenazesi otopsi için Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Manisa'da çarptığı kanalet üzerine devrilen traktör sürücüsü hayatını kaybetti
Manisa'da çarptığı kanalet üzerine devrilen traktör sürücüsü hayatını kaybetti
Manisa'da çarptığı kanalet üzerine devrilen traktör sürücüsü hayatını kaybetti
Manisa'da çarptığı kanalet üzerine devrilen traktör sürücüsü hayatını kaybetti

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Ahmet Boğa, Alaşehir, Traktör, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da çarptığı kanalet üzerine devrilen traktör sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da çarptığı kanalet üzerine devrilen traktör sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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