Manisa'da durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir- İstanbul kara yolu Manisa kent girişindeki kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Meteoroloji'den 4 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Tehditlere boyun eğmeyen Erdoğan, ABD'ye meydan okudu: Yaptırımın ne ise geç kalma yap

Korkutan koronavirüs araştırması: Mutasyon geçirdi ve artık daha tehlikeli

Aliyev, "Türkiye sizi savaşa zorluyor" diyen ABD'li muhabire istediğini vermedi: Bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururluyuz