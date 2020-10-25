Manisa'da durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Manisa'da durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı

25.10.2020 20:15
Manisa'da durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı, System.String[]

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu hap ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu hap ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir- İstanbul kara yolu Manisa kent girişindeki kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde arama yapan ekipler, araç içine saklanmış 61 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirdi.

Ekipler, "hırsızlık" suçundan aranan sürücü A.T'yi gözaltına aldı.

Şehzadeler, Uyuşturucu, Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan ve PKK'nın kirli planı ortaya çıktı! Teröristlere Azerbaycan üniforması giydirdiler 20 yaşındaki genç, yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü 6 maçta 6 gol atan Alanyasporlu Davidson, Süper Lig gol krallığında zirveye oturdu Meteoroloji'den 4 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Tehditlere boyun eğmeyen Erdoğan, ABD'ye meydan okudu: Yaptırımın ne ise geç kalma yap Korkutan koronavirüs araştırması: Mutasyon geçirdi ve artık daha tehlikeli Belediye başkanının "torpil" iddialarına MEB'den jet yalanlama: Mesnetsiz Aliyev, "Türkiye sizi savaşa zorluyor" diyen ABD'li muhabire istediğini vermedi: Bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururluyuz
Sosa'nın Trabzonspor maçındaki hatası ve performansı F.Bahçe taraftarının tepkisini çekti Sosa'nın Trabzonspor maçındaki hatası ve performansı F.Bahçe taraftarının tepkisini çekti         
20:09
Fransa bir kez daha İslam'ı hedef aldı! Aşırı sağcı liderden Fransa bir kez daha İslam'ı hedef aldı! Aşırı sağcı liderden "Başörtüsü yasaklansın" çağrısı         
19:07
Son Dakika: Türkiye'de 25 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 72 can kaybı, 2017 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 72 can kaybı, 2017 yeni vaka tespit edildi         
18:58
Fatih'te yabancı uyruklu bir grup, otel ve restoranlarda asılı Fransa bayraklarını indirdi Fatih'te yabancı uyruklu bir grup, otel ve restoranlarda asılı Fransa bayraklarını indirdi         
18:45
Süper Lig'de dev maç başladı! Canlı anlatım Süper Lig'de dev maç başladı! Canlı anlatım         
18:21
Çıktığı programda zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor Çıktığı programda zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor         
17:26
Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın değeri 80 milyar dolar Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın değeri 80 milyar dolar         
16:48
Emekli olan Khabib Nurmagomedov'a ünlü sporculardan tebrik mesajı yağdı Emekli olan Khabib Nurmagomedov'a ünlü sporculardan tebrik mesajı yağdı         
16:23
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil         
15:45
İYİ Parti lideri Meral Akşener'i duygulandıran açılış: Siyasette kalıcı olmamı ona borçluyum İYİ Parti lideri Meral Akşener'i duygulandıran açılış: Siyasette kalıcı olmamı ona borçluyum         
15:09
İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı         
14:15
Ermenistan ordusu tükeniyor! Bu kez de 15 yaşın altındaki çocukları cepheye sürmeye başladılar Ermenistan ordusu tükeniyor! Bu kez de 15 yaşın altındaki çocukları cepheye sürmeye başladılar         
14:15
Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen "Gey misin?" sorusuyla neye uğradığını şaşırdı         
12:07
İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü         
09:34
Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı         
20:54
Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı         
17:55
Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor         
14:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2020 20:24:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei