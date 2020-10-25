Manisa'da durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu hap ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir- İstanbul kara yolu Manisa kent girişindeki kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde arama yapan ekipler, araç içine saklanmış 61 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirdi.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan aranan sürücü A.T'yi gözaltına aldı.
- Kaynak: AA
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