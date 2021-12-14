Manisa'da erik ağaçları aralık ayında çiçek açtı - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle çiçek açan erik ağaçları meyve tutmaya başladı.

Yayla Mahallesinde erik bahçesi bulunan Ahmet Uğur, gazetecilere, 6 yıldır bazı ağaçlarının erken çiçek açtığını ve soğuklardan dolayı döküldüğünü belirtti.

Manisa Ziraat Odaları İl Koordinatörü ve Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol da bazı erik ağaçlarında mevsim dışında olağan üstü çiçek açma ve meyve verme görüldüğünü belirterek, "Ocak ayı yaklaştığı halde havaların 0 derecelere düşmemesi nedeniyle bazı meyve ağaçlarımız erken uyanıp çiçek açmakta. Bölgemizde yağışlar olmasına rağmen havalar ılıman ve sıcak geçmekte" dedi.