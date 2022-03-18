Manisa'da feci kaza: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi - Son Dakika
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Manisa'da feci kaza: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi

18.03.2022 18:11
Manisa'da feci kaza: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde okul çıkışında arkadaşlarıyla yolun karşısına geçmeye çalışan bir kız çocuğuna otomobil çarptı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde okul çıkışında arkadaşlarıyla yolun karşısına geçmeye çalışan bir kız çocuğuna otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen çocuk ağır yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Kurtuluş Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada D.Ü. (12) isimli kız çocuğu arkadaşlarıyla birlikte okul çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışırken E.M. yönetimindeki 35 AEP 40 plakalı otomobil çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. Kazada ağır yaralanan D.Ü., 112 Acil servis ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan çocuk yaşam savaşı verirken polis, otomobil sürücüsü E.M.'yi gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, kaza anı ve kaza sonrası küçük kızın arkadaşlarının feryatları ve panikleri güvenlik kamerasına yansıdı. - MANİSA

Manisa'da feci kaza: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi

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Otomobil, Alaşehir, Manisa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da feci kaza: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi - Son Dakika


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