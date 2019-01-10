Son Dakika Haberleri: Manisa'da Fetö Operasyonu: 4 Gözaltı

Manisa'da Fetö Operasyonu: 4 Gözaltı

8 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Manisa'da Fetö Operasyonu: 4 Gözaltı, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucu 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğünce Turgutlu'da operasyon düzenlendi. Operasyonda hemşire, öğretmen, açığa alınmış üsteğmen ile FETÖ'nün kurumlarında çalışmış bir kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda H.T., Y.C., M.S. ve E.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen hemşire E.K. tutuklanırken, öğretmen Y.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.S.'nin Ankara'dan gelen ekiplere teslim edildiği, H.T.'nin ise Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:45 Kaynak: İHA

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