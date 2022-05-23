Manisa'da iki ayrı kaza: 4 yaralı - Son Dakika
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Manisa'da iki ayrı kaza: 4 yaralı

23.05.2022 13:37
Manisa'da iki ayrı kaza: 4 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara- İzmir E96 karayolu Durasıllı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kula istikametinden, Salihli istikametine gitmekte olan S.K.(25) yönetimindeki 43 AAY 007 plakalı otomobil, sol arka tekerinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu konumunda bulunan I.Ş.(35) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerinde gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diğer trafik kazası ise Gördes-Salihli yolu Hacıhıdır Mahallesi'nde meydana geldi. Gördes istikametinden, Salihli istikametine gitmekte olan M.A.(69) yönetimindeki 45 SH 610 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü ile yolcu konumundaki E.A.(67) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Her 2 kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

Manisa'da iki ayrı kaza: 4 yaralı
Manisa'da iki ayrı kaza: 4 yaralı
Manisa'da iki ayrı kaza: 4 yaralı
Manisa'da iki ayrı kaza: 4 yaralı

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Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Kaynak: İHA

Otomobil, Salihli, Manisa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da iki ayrı kaza: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da iki ayrı kaza: 4 yaralı - Son Dakika
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