Manisa'da iki ayrı kaza: 4 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara- İzmir E96 karayolu Durasıllı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kula istikametinden, Salihli istikametine gitmekte olan S.K.(25) yönetimindeki 43 AAY 007 plakalı otomobil, sol arka tekerinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu konumunda bulunan I.Ş.(35) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerinde gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diğer trafik kazası ise Gördes-Salihli yolu Hacıhıdır Mahallesi'nde meydana geldi. Gördes istikametinden, Salihli istikametine gitmekte olan M.A.(69) yönetimindeki 45 SH 610 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü ile yolcu konumundaki E.A.(67) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Her 2 kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA