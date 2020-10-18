Manisa'da iki mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı iki mahalle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Durhasan ve Kulalar mahalleleri korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı. Demirci Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Demirci Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 18 Ekim 2020 tarih ve 2020/10-5 nolu kararı ile Demirci ilçesine bağlı Durhasan ve Kulalar mahalleleri 18 Ekim 2020 tarihinden itibaren, koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır." - MANİSA