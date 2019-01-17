Son Dakika Haberleri: Manisa'da Kar Yağışı

Manisa'da Kar Yağışı

1 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçe merkezi ve ormanlık alanda güzel manzaralar oluşturdu.

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Manisa'nın Demirci ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçe merkezi ve ormanlık alanda güzel manzaralar oluşturdu.

Demirci ilçesinin en yüksek rakımlı kırsal mahallesi olan Bardakçı Mahallesinde bazı bölgelerde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı.

Ormanlık alanda bulunan evler ve park halinde kara gömülen otomobiller ilginç görüntülere sahne oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:48 Kaynak: AA

Demirci, Manisa, Güncel
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