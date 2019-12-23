Manisa'da karbonmonoksitten zehirlenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da karbonmonoksitten zehirlenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Manisa'da karbonmonoksitten zehirlenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, sobadan sızan gazdan zehirlenen 2'si çocuk 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Manisa'da karbonmonoksitten zehirlenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, sobadan sızan gazdan zehirlenen 2'si çocuk 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.


Yılmazlar Mahallesi'nde ikamet eden Bircan Sakız (41) ve Mehmet Sakız (5), Şehitler Mahallesi'nde oturan Ahmet Şahin (32), Sultan Şahin (26) ve Nisa Şahin (4) ile İstasyonaltı Mahallesi'nde yaşayan Tarık Uslu (19) sobadan sızan gazdan zehirlendi.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, karbonmonoksitten etkilenenleri, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan 6 kişinin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şehitler Mahallesi, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:26 Kaynak: AA
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