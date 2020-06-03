Manisa'da kontrollü sosyal hayat denetimleri - Son Dakika

Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte yeniden açılan işletmelerde denetim gerçekleştirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Zabıta ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde berberler, toplu taşıma araçları, ticari taksiler ve pazar yerleri denetlendi.



Vatandaşları, sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kuralları konusunda uyaran ekipler, tedbir kararlarını ihlal ettiği tespit edilen 201 kişi ve işletmeye toplam 133 bin 952 lira ceza kesti.