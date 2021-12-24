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Manisa'da korkutan kaza - Son Dakika

Manisa'da korkutan kaza

24.12.2021 00:11
Manisa'da korkutan kaza

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Soma istikametinden Akhisar yönüne gitmekte olan U.C.S(22)'nin idaresindeki 45 Y 7017 plakalı araç ile aynı yönde gitmekte olan Ö.A(26)'nın kullandığı 45 NK 868 plakalı otomobil Bakır Mahallesi Harta mevkiinde çarpıştılar.

18.55 sıralarında meydana gelen kazada 45 Y 7017 plakalı araç sürücüsü U.C.S yaralandı.

Yaralı sürücü 112 acil ambulansıyla Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kazada araçlar hurda yığınına dönerken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. - MANİSA

Manisa'da korkutan kaza
Manisa'da korkutan kaza
Manisa'da korkutan kaza
Manisa'da korkutan kaza
Manisa'da korkutan kaza

Kırkağaç, Tragger, Manisa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da korkutan kaza - Son Dakika


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