Manisa\'da Marangoz Atölyesinde Yangın

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Fatih Sanayi Sitesi'nde mutfak mobilyaları üretimi yapılan bir marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin 4 araç ve 11 personelle müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
