Manisa'da Motosiklet Denetimi: 1091 Sürücüye Cezai İşlem

Manisa'da motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe trafik ekipleri 6-8 Şubat'ta 68 personelin katılımıyla çalışma yürüttü.
Denetimlerde 2 bin 833 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edildi, kurallara uymadığı belirlenen 1091 sürücü hakkında işlem yapıldı.
Bu kapsamda toplam 4 milyon 214 bin 432 lira idari para cezası uygulanırken, 47 motosiklet ve motorlu bisiklet trafikten men edildi.
