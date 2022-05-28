Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kara yolunda motosikletle tehlikeli sürüş yaptığı anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan 17 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 12 bin lira ceza uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Turgutlu'da yaşayan F.Ç. (17), İzmir- Ankara kara yolunda, motosikletinin ön tekerleğini kaldırarak ilerlediği anlara ilişkin görüntüleri, sosyal medya hesabından "Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim." notuyla paylaştı.
Görüntüyü inceleyen Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.Ç'yi gözaltına aldı.
"Trafiği tehlikeye düşürmek" ve "ehliyetsiz motosiklet kullanmak" suçundan 12 bin lira para cezası kesilen F.Ç, işlemin ardından serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da motosikletle tehlikeli sürüş yapan kişiye para cezası - Son Dakika