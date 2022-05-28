Manisa'da motosikletle tehlikeli sürüş yapan kişiye para cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da motosikletle tehlikeli sürüş yapan kişiye para cezası

28.05.2022 21:15
Manisa'da motosikletle tehlikeli sürüş yapan kişiye para cezası

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kara yolunda motosikletle tehlikeli sürüş yaptığı anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan 17 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 12 bin lira ceza uygulandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kara yolunda motosikletle tehlikeli sürüş yaptığı anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan 17 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 12 bin lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu'da yaşayan F.Ç. (17), İzmir- Ankara kara yolunda, motosikletinin ön tekerleğini kaldırarak ilerlediği anlara ilişkin görüntüleri, sosyal medya hesabından "Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim." notuyla paylaştı.

Görüntüyü inceleyen Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.Ç'yi gözaltına aldı.

"Trafiği tehlikeye düşürmek" ve "ehliyetsiz motosiklet kullanmak" suçundan 12 bin lira para cezası kesilen F.Ç, işlemin ardından serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
ATM'leri parçalayan baltalı saldırgan kıskıvrak yakalandı ATM'leri parçalayan baltalı saldırgan kıskıvrak yakalandı Trafikte yaptığı tehlikeli hareketleri sosyal medyada paylaştı Trafikte yaptığı tehlikeli hareketleri sosyal medyada paylaştı
Kaynak: AA

Para Cezası, Turgutlu, Manisa, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da motosikletle tehlikeli sürüş yapan kişiye para cezası - Son Dakika


Son Dakika
21:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 21:21:47. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da motosikletle tehlikeli sürüş yapan kişiye para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement