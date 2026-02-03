Manisa'da Parkta Ağır Yaralı Bulunan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Manisa'da Parkta Ağır Yaralı Bulunan Kişi Hayatını Kaybetti

03.02.2026 01:21
Şehzadeler ilçesindeki parkta ağır yaralı bulunan İbrahim Doğan hastanede yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir parkta ağır yaralı halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'ndaki Fatih Parkı'nda devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, park içindeki heykelin altında bir kişinin kanlar içinde hareketsiz yattığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan İbrahim Doğan (32), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Doğan'ın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İbrahim Doğan, Şehzadeler, Güvenlik, Güncel, Manisa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Parkta Ağır Yaralı Bulunan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Manisa'da Parkta Ağır Yaralı Bulunan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
