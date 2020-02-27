Manisa'da "Şehadet bir çağrıdır, nesillere çağlara" programı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da 'Şehadet bir çağrıdır, nesillere çağlara' programı düzenlendi - Son Dakika

Manisa'da "Şehadet bir çağrıdır, nesillere çağlara" programı düzenlendi

6 saat önce

İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi ve Manisa İnsan Medeniyet Hareketi tarafından "Şehadet Bir Çağrıdır, Nesillere Çağlara" programı düzenlendi.

Manisa'da

İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi ve Manisa İnsan Medeniyet Hareketi tarafından "Şehadet Bir Çağrıdır, Nesillere Çağlara" programı düzenlendi.


Yunusemre Millet Çarşısı'nda düzenlenen programa, şehit Ahmet Alp Taşdemir'in babası İbrahim Taşdemir, 15 Temmuz şehidi Yasin Naci Ağaroğlu'nun babası Osman Ağaroğlu ve annesi Zehra Ağaroğlu konuşmacı olarak katıldı.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı.

İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şube Başkanı Recep Özgüvenç, şubat ayının bir adınında "Şehadet" olduğunu belirterek, bu anlamlı ayda programa katılan ve katkı sunanlara teşekkür etti.


Şehit Yasin Naci Ağaroğlu'nun babası Osman Aağaroğlu ise davetlilere bir daha 15 Temmuz yaşanmaması için çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:20 Kaynak: AA
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