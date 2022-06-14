Manisa'da şiddetli yağış ve dolu zarara yol açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da şiddetli yağış ve dolu zarara yol açtı

14.06.2022 23:11
Manisa'da şiddetli yağış ve dolu zarara yol açtı

Manisa'nın Salihli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur ve dolu yağışı, ekili alanlarda zarara yol açtı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur ve dolu yağışı, ekili alanlarda zarara yol açtı. Yağış nedeniyle mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlarda su baskını yaşandı.

Şiddetli yağmur ve dolu yağışının özellikle Salihli'nin Kemerdamları, Gökçeköy ve Çapaklı Mahallelerinde etkili olduğu öğrenildi. Bölgesel olarak fındık büyüklüğünde yağan dolu yağışı, Kemerdamları ile Gölmarmara ilçesinin Yeniköy Mahalleleri arasındaki bağlar ile ekili alanlar ile sebze ve meyve bahçelerinde zarara neden oldu.

Mevsim işçilerin çadırlarına su bastı

Öte yandan, şiddetli yağış nedeniyle Salihli'nin Çapaklı Mahallesi'nde mevsimlik işçilerin kaldığı çadırda su baskını yaşandı. Su baskınlarında her hangi bir can kaybı yaşanmazken, işçilerin eşyaları zarar gördü. Çadırlarda konaklayan mevsimlik işçi geçici olarak Çapaklı Düğün Salonuna yerleştirildi.

Salihli Belediyesi ekipleri de çalışma başlattı. - MANİSA

Manisa'da şiddetli yağış ve dolu zarara yol açtı
Manisa'da şiddetli yağış ve dolu zarara yol açtı
Manisa'da şiddetli yağış ve dolu zarara yol açtı
Manisa'da şiddetli yağış ve dolu zarara yol açtı
Manisa'da şiddetli yağış ve dolu zarara yol açtı
Manisa'da şiddetli yağış ve dolu zarara yol açtı
Manisa'da şiddetli yağış ve dolu zarara yol açtı
Manisa'da şiddetli yağış ve dolu zarara yol açtı
Manisa'da şiddetli yağış ve dolu zarara yol açtı

YORUMLAR
500
Konya'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu Konya'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu Sağanak nedeniyle Ümitköy'de su baskını meydana geldi Sağanak nedeniyle Ümitköy'de su baskını meydana geldi
Kaynak: İHA

su baskını, Salihli, Manisa, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da şiddetli yağış ve dolu zarara yol açtı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:19 Uzman Çavuş Ali Aladağlı'nın doktoru darp ettiği iddiası üzerine alkışlı protestoda bulunmuşlardı! 85 hastane personeli ifade vermeye başladı
23:07 Traktörüyle 200 metrelik uçurumdan yuvarlanan adam feci şekilde hayatını kaybetti
23:06 Liverpool, 23 yaşındakiDarwin Nunez ile anlaşma sağladı! İngiliz devinin en pahalı transferi oldu
22:42 Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsünün adını değiştiriyor
22:27 18 yaşındaki futbolcudan Galatasaray'a sitem dolu mesaj: Kontrat talebi uzun zamandır cevapsız bırakıldı
22:08 Fenerbahçe'de yeni sezonun teknik ekibi belli oldu! Mehmet Aurelio ismi sürpriz oldu
21:28 "Turkish Airlines" yerine "Türkiye Hava Yolları" yazma kararıyla ilgili gelen tepkilere AK Parti'den yanıt geldi
21:26 İzmir Gürsel Aksel Stadı'na "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" pankartının TFF tarafından alınmadığı öne sürüldü
21:11 Rusya, enerji gelirlerini katladı! Sattığı petrol, doğal gaz ve kömürden 93 milyar euro kazandı
20:32 Erden Timur, Mustafa Özgür Kalelioğlu'nun istifası sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 23:27:49. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da şiddetli yağış ve dolu zarara yol açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement