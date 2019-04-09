Manisa'da Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Kamyonla Çarpıştı: 1 Ölü, 12 Yaralı
11 dakika önce
Manisa'nın Soma ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Manisa'nın Soma ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:38 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 09 PK 933 plakalı midibüs, Soma - Savaştepe kara yolu Yağcılı Mahallesi yol ayrımında M.E. idaresindeki 06 DN 3900 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Soma ve Savaştepe devlet hastanelerine kaldırıldı.
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