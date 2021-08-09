Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, K.A'nın (40) kullandığı 35 EVS 13 plakalı tarım işçilerini taşıyan midibüs, ilçeye bağlı Şahyar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan midibüs şoförü ile yolcular E.A. (39), S.N.A.(13), C.Z. (14) ve T.Z. (22) ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Manisa'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5 yaralı - Son Dakika