Manisa'da terör örgütü propagandası yapan 13 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Manisa'da terör örgütü propagandası yapan 13 kişi gözaltına alındı

15.08.2022 18:22
Manisa'da terör örgütü propagandası yapan 13 kişi gözaltına alındı

Manisa'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan 13 kişi gözaltına alındı.

Manisa'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan 13 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 15 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Manisa, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da terör örgütü propagandası yapan 13 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da terör örgütü propagandası yapan 13 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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