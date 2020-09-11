Manisa'da tüfekli üzüm nöbeti - Son Dakika

MANİSA'da çiftçiler, kuruması için düz alanlara serdikleri dünyaca ünlü Sultaniye çekirdeksiz kuru üzümlerini, hırsızlara ve yabani hayvanlara karşı korumak için tüfekle geceleri nöbet tutmaya başladı.

Dünyaca ünlü Sultaniye üzüm hasadı ile birlikte Manisa Ovası, yılın en hareketli günlerini yaşıyor. Bin bir zahmet ve emekle yetiştirilerek hasadına başlanılan üzümler, tarlalarda belirlenen düz alanlara serilerek güneşe bırakılıyor. Metrelerce uzanan sergilerin üzerinde rengarenk görüntüler oluşturan üzümler, yaklaşık 2 hafta serili bir şekilde yerde kalıyor. Üreticiler, binlerce lira değerindeki kuru üzümleri hırsızlara ve yabani hayvanlara karşı korumak için sabaha kadar tüfekle nöbet tutmaya başladı.