Manisa FK, Boluspor ile Kritik Maça Çıkıyor
07.02.2026 11:29
8 maçtır yenilmeyen Manisa FK, Boluspor ile oynayacağı maçta galibiyet peşinde.

1'inci Lig'de 8 maçtır yenilmeyen ve düşme hattından uzaklaşıp Play-Off potasına doğru ilerleyen Manisa Futbol Kulübü yarın evinde Boluspor'la karşı karşıya gelecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Muhammet Ali Metoğlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Siyah-beyazlılarda geçen hafta deplasmanda golsüz sona eren Iğdır FK maçında sarı kart gören sol bek Yasin Güreler, Boluspor'a karşı forma giyemeyecek. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı 31 puanla üst sıraları zorladıklarını belirterek, "Rakibimiz Boluspor ise 35 puanda. Kazanırsak çok önemli bir adım atacağız ve farkı kapatacağız. Oyuncularıma inanıyor, taraftarımızdan destek bekliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

