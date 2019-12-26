Manisa FK'dan Almanya çıkarması

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son haftalardaki puan kayıplarına rağmen ilk yarıyı lider tamamlayan Manisa Futbol Kulübü'nde yönetim, Almanya'da işbirliği anlaşması imzaladı. Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Yıldırım ile Kulüp CEO'su Levent Devrim'in gerçekleştirdiği Almanya ziyaretinde, bu ülkede faaliyet gösteren ODY Capital'in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu ve siyah-beyazlılar arasında çözüm ortaklığı anlaşması imzalandı.

Ingolstadt Belediyesi Kültür Müdürü Jürgen Köhler, FC Ingolstadt 04 Kulübü CEO'su Manuel Schafer ve Dış İlişkiler Sorumlusu Franz Spıtzauer ile de bir araya gelen Manisa FK kurmayları, Ingolstadt'ın maçını izleyip, Audi-Sportpark Stadı'nı gezdiler. Başkan Mevlüt Aktan, kulübün formasını ve hediye setini ODY Capital Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, Ingolstadt Belediyesi Kültür Müdürü Jürgen Köhler, Ingolstadt Kulübü CEO'su Manuel Schafer ve Dış İlişkiler Sorumlusu Franz Spıtzauer'e hediye etti. Ziyarette Manisa ekibi ile Ingolstadt arasında altyapı noktasında fikir alışverişinde bulunuldu ve ortaklaşa yapılabilecek çalışmalar ve projeler masaya yatırıldı.

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