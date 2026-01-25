Manisa FK, İstanbulspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
Spor

Manisa FK, İstanbulspor'u 1-0 Yendi

Manisa FK, İstanbulspor\'u 1-0 Yendi
25.01.2026 22:24
Trendyol 1. Lig'de Manisa FK, İstanbulspor'u 1-0 mağlup ederek önemli 3 puan aldı.

Trendyol 1. Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Manisa FK- İstanbulspor maçının ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Manisa FK, sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından kırmızı kart gören Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı'nın yerine Teknik Sorumlu Ahmet Ünal Can Tektaş basın toplantısına katıldı. Bu hafta için doğru hazırlandıklarını belirten Tektaş, "Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz şanssız bir şekilde puan kaybı yaşadık. Bu maçı kazanmak için her şeyi yaptık. İstanbulspor da çok doğru mücadele etti. Ama kazanan taraf biz olduk. Tabii hocamız daha sonra daha geniş şekilde bu maçı değerlendirecektir. Şimdi önümüzdeki maça bakacağız. Çok değerli bir 3 puan aldık. Mutluyuz. Yarın itibariyle önümüzdeki haftanın hazırlıklarına başlayacağız" dedi.

"Top bugün bizi sevmedi ve istemedi"

İstanbulspor Teknik Direktörü İlyas Öztürk ise, "İlk yarı tabii topa sahip olduk. Aslında ama çok beklemediğimiz bir yerden golü yedik. İlk yarı 1-0 içeri girdik. İkinci yarı daha çok geçiş oyununu oynadık. Oraları yine başaramayınca mecburen bir pivot santrforla atılacak kenarlardan yapılacak ortalarda gol bulmaya çalıştık. Onu da başaramadık. Penaltı geldi. Penaltıyı da atamadık. Bugün top bizi istemedi ve sevmedi. Bunları söyleyeceğim. Önümüzde uzun bir maraton var. Bu ligde herkes herkesi yenebiliyor. O yüzden bundan sonraki maça hazırlanıp puanlar almaya bakacağız ve Allah'ın izniyle de inşallah ligi en iyi yerde bitireceğiz" diye konuştu. - MANİSA

