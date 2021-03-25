Manisa FK'nın bir adımı kaldı

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta profesyonel liglerin en çok kazanan, en çok puan toplayan, en çok gol atıp, en iyi averaja sahip olan, tek namağlup kulübü olarak sezon başından beri zirveden inmeyen Manisa Futbol Kulübü, artık şampiyonluğu en erken garantileyen takım olmanın tek adım gerisinde.

Grupta Anagold 24Erzincanspor'la 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, zirvede son 7 haftaya en yakın rakibi Hekimoğlu Trabzon'un 17 puan önünde girdi. Haftaya 1 Nisan'da Hekimoğlu Trabzon deplasmanına çıkacak Manisa FK, rakibini yendiği takdirde tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e çıkışını matematiksel olarak olmasa da psikolojik olarak garantileyecek.

Hekimoğlu'nu yendiği takdirde son 6 maçına rakibinin 20 puan önünde girecek siyah-beyazlı ekip, 7 maç oynayacak rakibi tüm karşılaşmalarını kazansa dahi hanesine 1 puan bile yazdırsa ipi göğüsleyecek. Trabzon temsilcisini yenip şampiyonluk turunu sonraki hafta 7 Nisan'da evinde Şanlıurfaspor maçında atmayı hedefleyen Manisa FK'da teknik direktör Serkan Özbalta, Erzincan sınavı sonrası, "Bu sezon sahamızda aldığımız 6'ncı beraberlik. Bunu çözmek istiyoruz. Tabi uzun süre namağlup götürme olayı da insanı yorabiliyor. Ona rağmen Allah'a şükürler olsun puan puandır. Önde götürülen bir yarış var. Bu yarışın finalini hepimiz görmek istiyoruz. Önümüzdeki hafta en yakın rakibimiz Hekimoğlu'nu yenip bu işin büyük bölümünü bitirmek istiyoruz" dedi.KAYIPLARI EVİNDE YAŞADI

Manisa Futbol Kulübü, bu sezon deplasmanda oynadığı 14 maçta 14 galibiyet alıp 42 puan toplarken, tüm puan kayıplarını iç sahada yaşadı. Son olarak konuk ettiği 24Erzincanspor'la 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, evindeki 15'inci maçında 6'ncı beraberliği aldı.

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