Manisa FK'nın konuğu Sancaktepe

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Ankara Demirspor deplasmanından 1-0 galibiyetle dönen lider Manisa Futbol Kulübü, yarın evinde üst sıraları hedefleyen Sancaktepe Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde saat 13.00'te başlayacak maçta Adem Sarıtaş düdük çalacak. Manisa FK'da kart cezalısı Ahmet Kesim forma giyemeyecek. Teknik direktör Serkan Özbalta, Sancaktepe karşılaşmasının zorlu geçeceğini belirterek, "Evimizde kayıp yaşamak istemiyoruz. Kazanıp yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi.

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