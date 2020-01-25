Manisa FK, Trabzon'da terleyecek

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Hacettepe'yi 4-0 yenerek 4 maçlık galibiyet özlemine son veren Manisa Futbol Kulübü, yarın Hekimoğlu Trabzon deplasmanına çıkacak. Trabzon Vakfıkebir İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Yakup Özhan düdük çalacak. Manisa FK Teknik Direktörü İsmail Ertekin, zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını belirterek, "Hacettepe'yi yenerek yeniden moral bulduk. Tekrar zirveye yerleşmek istiyoruz. Bu nedenle Trabzon'dan mutlak 3 puan almayı hedefliyoruz" diye konuştu.