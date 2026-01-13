Manisa FK, Ümraniye\'yi Geçti

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Manisa Futbol Kulübü, karşılaşmanın ardından günü yenileme antrenmanıyla tamamladı.
Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Ümraniyespor maçında forma giyen futbolcular salonda yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise sahada ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadı.
Siyah-beyazlı ekip, 14 Ocak Çarşamba gününü izinli olarak geçirecek. Manisa Futbol Kulübü, 15 Ocak Perşembe günü yeniden toplanarak Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başlayacak. - MANİSA
