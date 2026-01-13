Manisa FK Ümraniyespor\'u Yendi

TRENDYOL 1'inci Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta evinde Ümraniyespor'u Fransız forveti Diony'nin golüyle 1-0 yenen Manisa Futbol Kulübü ateş hattından iyice uzaklaştı. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, puanını 26'ya yükselterek 13'üncü sıraya çıktı. Manisa FK, son 5 maçında ise 4'üncü galibiyetini elde etti. Son olarak Pendikspor deplasmanında 2-0 kaybeden Manisa FK, Vanspor'u 2-1, Serikspor'u (D) 1-0, Sakaryaspor'u (D) 2-0 ve son olarak Ümraniyespor'u 1-0 yendi. Sadece Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kalan Manisa FK, son 5 maçta 13 puanı hanesine yazdırdı.

Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Ümraniyespor'u 1-0 yendikleri maçın ardından takımının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çok mutlu olduklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Çok değerli bir maç oynadık. 3 puandan çok fazla şeyler kazandık. Bu çıkışımızı devam ettirmek adına bu maç hem çok önemliydi hem de ligde tamamen yüzde 100 rakibimiz olan bir takımı geride bırakmış olmamız bizim için çok sevindirici oldu. Şu an biraz nefes aldık. Oyunu ve oyuncuyu her geçen gün daha çok güçlendirip geliştireceğiz" yorumunu yaptı. Manisa Futbol Kulübü, bu hafta Hatayspor'a konuk olacak.

ALENİS VARGAS İMZALADI

Manisa Futbol Kulübü, ara transferde kanat oyuncusu Alenis Vargas'ı kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Manisa Futbol Kulübümüz, 22 yaşındaki Honduraslı kanat oyuncusu Alenis Vargas'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Alenis Vargas'a Manisa Futbol Kulübü ailesine hoş geldin diyor, Siyah-beyaz formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

Son olarak Finlandiya ekibi SJK Seinajoki'de görev yapan Vargas, ABD'de Sporting Kansas City formasını da terletti.