Manisa FK Ümraniyespor'u Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Manisa FK Ümraniyespor'u Yendi

Manisa FK Ümraniyespor\'u Yendi
13.01.2026 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa FK, Ümraniyespor'u 1-0 yenerek ligdeki çıkışını sürdürdü ve puanını 26'ya yükseltti.

TRENDYOL 1'inci Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta evinde Ümraniyespor'u Fransız forveti Diony'nin golüyle 1-0 yenen Manisa Futbol Kulübü ateş hattından iyice uzaklaştı. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, puanını 26'ya yükselterek 13'üncü sıraya çıktı. Manisa FK, son 5 maçında ise 4'üncü galibiyetini elde etti. Son olarak Pendikspor deplasmanında 2-0 kaybeden Manisa FK, Vanspor'u 2-1, Serikspor'u (D) 1-0, Sakaryaspor'u (D) 2-0 ve son olarak Ümraniyespor'u 1-0 yendi. Sadece Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kalan Manisa FK, son 5 maçta 13 puanı hanesine yazdırdı.

Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Ümraniyespor'u 1-0 yendikleri maçın ardından takımının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çok mutlu olduklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Çok değerli bir maç oynadık. 3 puandan çok fazla şeyler kazandık. Bu çıkışımızı devam ettirmek adına bu maç hem çok önemliydi hem de ligde tamamen yüzde 100 rakibimiz olan bir takımı geride bırakmış olmamız bizim için çok sevindirici oldu. Şu an biraz nefes aldık. Oyunu ve oyuncuyu her geçen gün daha çok güçlendirip geliştireceğiz" yorumunu yaptı. Manisa Futbol Kulübü, bu hafta Hatayspor'a konuk olacak.

ALENİS VARGAS İMZALADI

Manisa Futbol Kulübü, ara transferde kanat oyuncusu Alenis Vargas'ı kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Manisa Futbol Kulübümüz, 22 yaşındaki Honduraslı kanat oyuncusu Alenis Vargas'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Alenis Vargas'a Manisa Futbol Kulübü ailesine hoş geldin diyor, Siyah-beyaz formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

Son olarak Finlandiya ekibi SJK Seinajoki'de görev yapan Vargas, ABD'de Sporting Kansas City formasını da terletti.

Kaynak: DHA

Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK Ümraniyespor'u Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı
Trump’tan NATO’ya rest: Sizi ben kurtardım Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı’na Hacıosmanoğlu’nun giydiği forma damga vurdu TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
Şanlıurfa’da sopayla darba 4 tutuklama Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama

13:37
Duruşmada kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
13:27
Kan donduran iddia: İran’daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
13:24
Türkiye’de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
13:17
Galatasaray’ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
Galatasaray'ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
12:57
Selen Görgüzel’in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
12:30
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat’ın batısında kalan YPG’nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 14:02:10. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa FK Ümraniyespor'u Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.