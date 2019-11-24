Manisa Futbol Kulübü - Amed Sportif Faaliyetler: 3-0

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy (xx), Hakan Yoldaş (xx), Ferdi Karadonuk (xx)

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer (xxx) - Mustafa (xx), Zafer (xxx), Erhan (xxx), Nizamettin (xxx) (Dk. 86 Onur), Ferhat (xx), Mehmet (xx), Dilaver (xxx) (Dk. 67 Çağrı x), Oğuz (xxx), Zahit (xxx) (Dk. 79 Sinan), Serdar (xxx)

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Abdulaziz (x) - Hasan (xx), Azad (x), Yüksel (xx), Muhlis (x) (Dk. 88 Yusuf), Onur (x), Bulut (x), Hüseyin (x) (Dk. 88 Ramazan), Mansur (x) (Dk. 77 Erkut x), Bünyamin (xx), Furkan (x)

GOLLER: Dk. 3 Dilaver, Dk. 64 Serdar, Dk. 90 Sinan ( Manisa FK)

SARI KARTLAR: Erhan, Serdar, Oğuz (Manisa FK) - Mansur, Yüksel, Bünyamin, Hüseyin (Amed Sportif)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Yeni Çorumspor'u 2-0 yenerek liderliğini sürdüren Manisa Futbol Kulübü, evinde Amed Sportif Faaliyetler engelini de rahat geçerek üst üste 8'inci karşılaşmasını kazandı. Maça çok hızlı başlayan siyah-beyazlılar henüz 3'üncü dakikada Dilaver'in golüyle öne geçti: 1-0. İlk yarıyı tek golle üstün kapatan Manisa FK'da 64'üncü dakikada sahneye çıkan Zahit tabelayı 2-0'a getirdi. Karşılaşmada son sözü 90'da Sinan söylerken, Ege ekibi puanını 40'a çıkararak, en yakın rakibi Samsunspor'un 6 puan önünde ilk sıradan yoluna devam etti.