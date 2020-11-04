Manisa Futbol Kulübü-Gümüşhanespor: 2-0

STAT: 19 Mayıs

Mümin Özkasap Stadı'nın zemini bakımda olduğu için Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 5 ve 81'inci dakikalarda Volkan attı. Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bu sezon oynadığı 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlikle lider olan siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla yenilmezlik serisini sürdürüp kupada da yoluna devam etti.